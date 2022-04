Secondo quanto è emerso in queste ore il colosso sudcoreano Samsung ha intenzione di portare in veste ufficiale anche per il mercato europeo il suo entry-level Samsung Galaxy A13 5G. Stando al sito web GalaxyClub, infatti, è trapelata in rete la pagina di supporto dello smartphone sul sito Samsung della Grecia.

Samsung sta per annunciare in Europa l’entry-level Samsung Galaxy A13 5G

Lo scorso mese di dicembre Samsung aveva presentato ufficialmente il suo nuovo entry-level con supporto alla nuova connettività 5G. Ora, stando a quanto riportato sul sito web GalaxyClub, il colosso sudcoreano sarebbe pressoché pronto ad annunciarlo anche in Europa.

A confermarlo sarebbe stata infatti avvistata la pagina di supporto di Samsung in Grecia. Nello specifico, lo smartphone in questione menziona il numero di modello SM-A136B, proprio quello del Samsung Galaxy A13 5G. La pagina non ha confermato la scheda tecnica, ma in realtà la conosciamo già dato che lo smartphone è stato già commercializzato in diversi paesi. Bisognerà però attendere per capire a quale prezzo sarà distribuito ufficialmente per il mercato europeo, compresa l’Italia. Vi riassumiamo qui di seguito le caratteristiche principali.