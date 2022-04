La volata finale per la Serie A è ufficialmente partita. Le ultime quattro giornate del campionato italiano dovranno emettere i verdetti di fine stagione, tra lotta scudetto, Champions e salvezza. Tanti appassionati di calcio cercheranno di seguire la loro squadra del cuore non attraverso i canali ufficiali di DAZN, ma bensì con lo streaming IPTV.

IPTV, quanti rischi per la Serie A in streaming gratuito

Lo streaming illegale, o il pezzotto, rappresentano una via percorribile per tutti gli italiani che desiderano risparmiare sino al 90% rispetto ai regolari prezzi di DAZN, Amazon Prime Video e Sky. Il risparmio però non è l’unico fatto da tenere in considerazione per chi sceglie questa tecnologia.

Di mese in mese, infatti, si intensificano i controlli delle forze dell’ordine contro l’IPTV e crescono anche le sanzioni. Ad oggi, i trasgressori che si affidano al pezzotto possono incorrere in una multa molto salata, sino a 30mila euro. Per alcune persone, in caso di recidiva, è anche prevista la reclusione dai sei mesi a tre anni.

Le truffe rappresentano poi il secondo deterrente. Tanti malintenzionati intercettano clienti interessati all’IPTV attraverso WhatsApp o attraverso Telegram. Gli utenti, dopo aver pagato abbonamenti annuali, non ricevono poi alcun servizio in cambio.

La scelta dello streaming illegale IPTV è anche vincolata ai canali VPN. Di per sé, la tecnologia è legale e rappresenta uno strumento consigliassimo e facile da usare per qualsiasi utente per navigare protetti in rete, e che se usato con i più noti servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime Video) da accesso a cataloghi più vasti. NordVPN, la migliore VPN attualmente in rete, offre un ottimo servizio ed è in offerta con un prezzo scontatissimo.