I clienti che scelgono di attivare una SIM con Iliad potranno infatti beneficiare della Giga 150. Il costo di questa tariffa prevede una spesa pari a 9,99 euro ogni trenta giorni. Gli abbonati riceveranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche una quota aggiuntiva di 150 Giga per navigare in internet.

Iliad rilancia come mai prima la sua strategia commerciale per la telefonia. Il provider francese mette la freccia contro tutti i competitors nel corso di questa stagione primaverile, riportando in auge la sua promozione più vantaggiosa.

Iliad, confermati anche i tre servizi gratis della Giga 150

La Giga 150 può essere considerata la migliore tariffe del momento, non solo per costi e soglie di consumo, ma anche per tre servizi a costo zero assicurati da Iliad.

I clienti che scelgono la Giga 150 ad esempio potranno effettuare telefonate senza limiti verso l’estero. Comunicare con amici e parenti in giro per il mondo non prevede quindi nessun genere di spesa aggiuntiva rispetto a quella mensile della ricaricabile. La lista dei paesi compatibili con le telefonate gratis di Iliad prevede oltre sessanta Stati tra i vari continenti.

Anche la segreteria telefonica è gratis in casa Iliad. A differenza di TIM, Vodafone e WindTre, gli utenti del gestore transalpino non dovranno pagare alcun costo extra per l’ascolto dei messaggi in segreteria.

La sorpresa principale della Giga 150 resta comunque la tecnologia 5G. La connessione internet con le reti di ultima generazione è completamente a costo zero per tutti gli abbonati.