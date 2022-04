Esselunga mette un freno all’incredibile dominio di Unieuro, con una campagna promozionale decisamente invitante, e ricchissima di offerte con le quali riuscire a confrontarsi, nell’ottica di riuscire sempre a spendere molto meno del previsto.

Il volantino riparte proprio da qui e dalla possibilità di accedervi indistintamente dalla provenienza; dovete ricordare, infatti, che i prezzi sono da considerarsi validi ovunque sul territorio nazionale, con scorte sufficienti per soddisfare tutte le richieste dei consumatori.

Tutti coloro che vorranno acquistare da esselunga, saranno effettivamente costretti a recarsi personalmente in un qualsiasi negozio, senza vincoli o limitazioni particolari. In particolare, ricordiamo comunque che i prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, ed anche nella loro variante no brand, la quale permette di ricevere gli aggiornamenti molto più tempestivamente del solito.

Esselunga: ecco quali sono gli sconti da non credere

Le occasioni per risparmiare si susseguono da Esselunga, con il volantino corrente, infatti, gli utenti sono felicissimi di avere l’occasione di spendere molto poco, anche sull’acquisto di uno smartphone dalle ottime prestazioni generali.

Il modello in questione è chiaramente lo Xiaomi Redmi Note 11, un dispositivo da pochissimo lanciato sul mercato nazionale, ed oggi acquistabile a soli 189 euro. La scheda tecnica lo descrive come un prodotto dalle discrete prestazioni generali, data infatti la presenza di 128GB di ROM e 4GB di RAM, processore octa-core, ed anche un bellissimo display AMOLED da 6,43 pollici di diagonale, ed una fotocamera principale da ben 50 megapixel. Le offerte del volantino, se interessati ad un approfondimento, sono raccolte qui.