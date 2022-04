È stato un inizio anno difficile per il Bitcoin, ma gli esperti continuano a dire che raggiungerà i 100.000 dollari e che è più una questione di quando, non di se.

Martedì il prezzo del bitcoin è salito sopra i 40.000 dollari, mentre gli investitori lottano con le preoccupazioni per l’aumento dell’inflazione, le tensioni geopolitiche e la possibilità di una politica monetaria più restrittiva da parte della Federal Reserve statunitense.

Il mercato delle criptovalute ha seguito sempre più il mercato azionario negli ultimi mesi, il che lo rende ancora più intrecciato con fattori economici globali, come quelli derivanti dalla guerra della Russia in Ucraina.

I verbali della riunione di marzo della Fed hanno mostrato il suo piano per ridurre il suo bilancio di 95 miliardi ogni mese per combattere l’inflazione. Inoltre, l’ultimo rapporto sull’inflazione ha mostrato che i prezzi al consumo sono aumentati dell’8,5% nell’anno fino a marzo.

Senza una fine in vista, la guerra, l’inflazione e il cambiamento della politica monetaria negli Stati Uniti continueranno probabilmente a guidare una maggiore volatilità nelle prossime settimane e mesi, affermano gli esperti.

I Bitcoin supereranno i 100000 euro

“Il mercato in generale ha notato l’elevata correlazione con Bitcoin e i mercati azionari in generale“, afferma Armando Aguilar, responsabile delle strategie alternative e della ricerca per Ledn, una piattaforma di risparmio e credito di asset digitali. “L‘S&P 500 e il NASDAQ hanno avuto le maggiori correlazioni con Bitcoin con 0,88% e 0,91%, rispettivamente. Una correlazione di uno significa che si spostano ugualmente l’uno verso l’altro.”

Il Bitcoin è salito sopra i 45.000 dollari solo per brevi periodi negli ultimi quattro mesi e non oltre i 50.000 dal 25 dicembre 2021.

Tra alti e bassi, il prezzo attuale è molto lontano dall’ultimo massimo storico raggiunto a novembre, quando ha superato i 68.000 dollari. Ma anche con il recente calo del prezzo, ha ancora più del doppio del valore di un paio di anni fa.

Nonostante la volatilità e il recente crollo dei prezzi, molti esperti affermano ancora che è sulla buona strada per superare la soglia dei 100.000 dollari, anche se con opinioni diverse su quando esattamente ciò accadrà. E un recente studio di Deutsche Bank ha rilevato che circa un quarto degli investitori di Bitcoin ritiene che i prezzi di Bitcoin supereranno i 110.000 dollari in cinque anni.