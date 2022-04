Lunedì pomeriggio, Twitter ha annunciato in un comunicato stampa di aver stipulato un accordo definitivo per essere acquisita da una consociata interamente controllata di Elon Musk per 44 miliardi di dollari. Il prezzo concordato per azione era di 54,20 dollari, che rappresenta un premio del 38% rispetto al prezzo delle del 1 aprile 2022, secondo la dichiarazione.

“Il consiglio ha condotto un processo ponderato e completo per valutare la proposta di Elon con un focus deliberato su valore, certezza e finanziamento. La transazione proposta fornirà un sostanziale premio in contanti e riteniamo che sia il miglior percorso da seguire per gli azionisti di Twitter”, ha affermato Bret Taylor, presidente del consiglio indipendente di Twitter nella dichiarazione.

Musk ha molti progetti in mente

Attraverso più post nelle ultime settimane, Musk ha rimproverato la direzione di Twitter per aver censurato e chiuso vari utenti per presunta violazione degli standard e delle linee guida di discussione della piattaforma, affermando che gli sforzi di Twitter hanno soffocato la libertà di parola.

“Twitter è la piazza della città digitale in cui si dibattono questioni vitali per il futuro dell’umanità. Voglio rendere Twitter migliore che mai migliorando il prodotto con nuove funzionalità, rendendo gli algoritmi open source per aumentare la fiducia, sconfiggendo gli spam bot e autenticazione di tutti gli esseri umani. Twitter ha un potenziale enorme: non vedo l’ora di lavorare con l’azienda e la comunità di utenti per sbloccarlo“, ha affermato Musk nella dichiarazione.

Dopo questa dichiarazione, il pregio dei DOGE è salito, e si crede che continuerà a farlo se Musk spingerà sulla piattaforma per promuovere questa criptovaluta.