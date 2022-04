In questi giorni di fine Aprile, Carrefour ha provveduto a richiamare una serie di prodotti ritenuti a tutti gli effetti contaminati, o comunque dannosi per la salute dell’uomo, a causa della presenza di agenti che a tutti gli effetti non ci dovrebbero essere.

Al netto della presenza di lattosio nei bocconcini di mozzarella Selex (commercializzati per gli intolleranti), e tutte le problematiche relative al mondo delle uova Kinder; l’attenzione si è recentemente riversata sui gelati di M&M’s, Twix, Mars e Bounty. Stando a quanto comunicato, un ingrediente conterrebbe un quantitativo di ossido di etile superiore ai limiti previsti di legge. Il ritiro è consigliato, se avete acquistato uno dei lotti ‘pericolosi’, dovrete riconsegnare la confezione presso il punto vendita di acquisto, e l’azienda provvederà ad emettere un rimborso.

Carrefour: le offerte che tutti stavano aspettando

Da Carrefour, ad ogni modo, sono disponibili nel periodo corrente anche tantissime offerte ed occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, il volantino promette innumerevoli prodotti a 1/2/3 euro, con l’aggiunta di modelli di elettronica veramente economici.

Il dispositivo da acquistare, è sicuramente il Realme C25Y, questi viene commercializzato a soli 139 euro, ma è comunque caratterizzato da una batteria da ben 5000mAh, passando per una fotocamera principale da 50 megapixel (tripla), ed anche un sensore frontale da ben 8 megapixel.

Tutte le occasioni del volantino Carrefour, le trovate raccolte in esclusiva direttamente a queste pagine, in modo da conoscere da vicino i singoli prezzi.