Dopo mesi dall’annuncio del colosso Google, oggi possiamo finalmente parlare di una funzionalità molto attesa, recentemente sbarcata su Android Auto.

Il colosso ha infatti implementato in Android Auto il supporto per le risposte rapide ai messaggi. Scopriamo insieme come funziona.

Android Auto: finalmente ora supporta le risposte rapide ai messaggi

Fino all’introduzione di questa funzionalità, l’unica possibilità per rispondere ai messaggi era tramite la dettatura vocale. Ad includere questa novità è l’ultima versione beta dell’applicazione. Adesso, quando si riceve un messaggio, Android Auto offre almeno una risposta suggerita, che può variare da tre parole fino a una singola emoji. Con un solo tocco, la risposta verrà inviata tramite l’app di messaggistica preferita.

Inoltre, sarà disponibile anche l’opzione “Risposta personalizzata“, che consentirà di saltare direttamente alla risposta vocale invece di aspettare che l’Assistente Google legga l’intero messaggio. Per quanto riguarda la disponibilità, ancora non è noto quando Google rilascerà la funzione per tutti gli automobilisti.

Vi ricordiamo comunque di non farvi distrarre troppo da Android Auto mentre siete alla guida, nonostante offra anche tante funzioni vocali, è sempre una distrazione che potrebbe creare incidenti. Fate quindi sempre attenzione!.