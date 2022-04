La pioggia di smartphone del colosso cinese Xiaomi continua imperterrita, anche nella versione Redmi. In seguito del lancio in Cina del modello economico Redmi 10A, sta per arrivare anche la versione globale.

Il dispositivo è infatti passato da Geekbench, rivelando le più importanti caratteristiche tecniche. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi Redmi 10 A: sta per arrivare la versione globale

La versione globale del Redmi 10A (numero di modello 220233L2G) sembra molto simile a quella cinese e indiana, con un SoC MediaTek Helio G25 che permette di ottenere 132 punti in single core e 486 in multi core. Per quanto riguarda le altre specifiche, abbiamo 2 GB di RAM e Android 11.

Il benchmark non offre altre informazioni, ma se dovesse mantenere le stesse specifiche della variante cinese, ovvero uno schermo da 6.53 pollici LCD IPS HD+, una fotocamera posteriore da 13 megapixel ed una frontale da 5 megapixel. La batteria dovrebbe essere di 5000 mAh con ricarica rapida fino a 10W ed infine il sensore di impronte digitali dovrebbe essere posto sul retro del dispositivo.

Lo smartphone è attualmente in vendita, nel modello asiatico, presso il noto rivenditore cinese JD.com, e le consegne risultano immediate. I prezzi si aggirano intorno ai 99 euro per la versione 4/64 GB, a 113 euro per quella intermedia con 4/128 GB ed infine si parla di 127 euro per la versione con più memoria, ovvero 6/128 GB.