Un altro progetto di Will Smith è stato bocciato. Netflix ha cancellato un sequel del film d’azione del 53enne del 2017 “Bright“, secondo una fonte di Bloomberg.

Anche il National Geographic sta ritardando la produzione di “Pole to Pole“, una serie sulla natura che segue la star di “King Richard“. Le riprese avrebbero dovuto iniziare tra tre settimane, secondo Bloomberg, ma sono state rimandate all’autunno 2022.

Tuttavia, Bloomberg ha osservato che la decisione di fermare “Bright” sarebbe stata estranea allo schiaffo.

Smith ha causato grandi polemiche quando ha colpito Chris Rock in faccia agli Academy Awards il mese scorso. L’incidente gli ha impedito di partecipare agli Oscar per i prossimi 10 anni. Tuttavia, manterrà il premio come miglior attore che ha vinto in quella fatidica notte di marzo.

Smith si è anche dimesso dall’Accademia all’inizio di questo mese, ovviamente per l’incidente avvenuto durante la trasmissione televisiva in diretta.

Nuovi guai per Will

Molti altri progetti della star, come “Fresh Prince of Bel-Air” si sono arenati dopo lo schiaffo degli Oscar.

Un film Netflix separato e un film per Sony sono stati sospesi secondo una storia del 2 aprile dell’Hollywood Reporter.

La Sony sta trattenendo il fiato anche per “Bad Boys 4”, che aveva iniziato la pre-produzione prima della cerimonia di premiazione.

Smith in precedenza aveva risposto al divieto degli Oscar in seguito alla sentenza del consiglio dell’Accademia l’8 aprile, dicendo: “Accetto e rispetto la decisione dell’Accademia“.

“Il Consiglio dei governatori ha deciso, per un periodo di 10 anni, dall’8 aprile 2022, al signor Smith non sarà consentito partecipare ad alcun evento o programma dell’Accademia di persona o virtualmente, inclusi, a titolo esemplificativo, gli Academy Awards“, ha detto l’Accademia in una dichiarazione in quel momento.