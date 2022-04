I prezzi che Trony ha effettivamente deciso di mettere sul piatto, ed a disposizione, di tutti gli utenti sul territorio nazionale, sono indiscutibilmente tra i migliori del periodo, garantendo difatti un risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative.

La campagna promozionale rispecchia alla perfezione le aspettative della maggior parte di noi, garantendo a tutti gli effetti una spesa ridottissima su ogni singolo acquisto effettuato, a patto che comunque si sia disposti a recarsi personalmente in un qualsiasi negozio sul territorio nazionale, non affidandosi al sito ufficiale. I prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, ed anche nella loro classica versione no brand.

Trony: le offerte vi lasceranno a bocca aperta

Trony non scherza, e fino al 4 maggio 2022 ha deciso di lanciare un Black Friday assolutamente fuori stagione, promettendo prezzi da primato, ed un risparmio praticamente mai visto prima d’ora. Subito in prima pagina, ecco arrivare il primo sconto interessante, stiamo parlando dell’ottimo samsung Galaxy S20 FE, disponibile all’acquisto a soli 349 euro, dalle prestazioni più che allettanti per tutti.

In alternativa, consigliamo di scorrere le relative pagine, per scoprire la presenza di Apple iPhone 12 a soli 649 euro, come anche Galaxy S21 5G a soli 499 euro, passando per galaxy A52 a 229 euro, Redmi Note 11 a 199 euro, Motorola Moto G31 a 179 euro, Xiaomi Redmi 10 a 149 euro, TCL 20L+ a 189 euro, TCL 20SE a 119 euro o Realme C11 a 89 euro.

Le possibilità di scelta sono davvero moltissime, per approfondire il volantino, ricordatevi comunque di aprire subito le pagine sottostanti.