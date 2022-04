L’operatore Tim Italia a breve lancerà quelle che saranno le nuove proposte per il mese di maggio 2022, sia per la rete fissa che per quella mobile. Tra le novità troveremo anche la proroga di alcune offerte della gamma Prova TimVision.

Con quest’ultime è possibile provare gratuitamente per un periodo limitato di tempo i servizi di streaming inclusi, pagando solo un costo una tantum. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim: nuove proposte e proroghe di maggio 2022

Fino al 31 maggio 2022 rimarrà disponibile l’offerta Prova TimVision Intrattenimento con Netflix e Disney + al costo di 19.99 euro al mese per sempre e Prova TimVision Gold con in più DAZN al costo di 29.99 euro al mese fino al 30 settembre 2022 e successivamente 44.99 euro al mese. La prima ha un costo di attivazione di 9.99 euro mentre la seconda di 19.99 euro.

Nel dettaglio, per i clienti di rete fissa che hanno attivo TimVision a pagamento, le nuove offerte saranno TimVision Calcio e Sport con un prezzo scontato di 5 euro al mese fino al 31 agosto 2022 e dopo a 29.99 euro al mese e TimVision Gold a 40.99 euro al mese a partire dal 1 settembre 2022. Per quanto riguarda invece le principali offerte di rete fissa TIM in scadenza in questi giorni, fra cui quelle delle gamme TIM Premium ed Executive, queste saranno tutte prorogate fino al 28 Maggio 2022, salvo eventuali cambiamenti.

Nel mese di maggio 2022 verranno chiuse in commercializzazione le attuali offerte della gamma TIM 60+, mentre al loro posto saranno rese disponibili delle nuove versioni con le stesse caratteristiche di prezzo e contenuti inclusi, con l’unica differenza che le nuove TIM 60+ non avranno più i Giga illimitati per le app di chat. Per quanto riguarda invece le offerte di rete mobile TIM che vengono proposte ad alcuni già clienti dell’operatore, ci saranno delle novità in arrivo dal mese di Maggio 2022. Si tratterà della nuova xTE TIM Famiglia 5G, attivabile con portabilità da qualsiasi altro operatore mobile con minuti ed SMS illimitati verso tutti e 5 GB di traffico internet a 9.99 euro al mese. Per scoprire tutte le altre novità non vi resta che attendere ancora qualche giorno e visitare il sito ufficiale dell’operatore.