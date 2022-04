Sky si prepara ad un ricco finale di stagione per quanto concerne gli appuntamenti calcistici. Stasera sulla pay tv ritorna la Champions League con le semifinali in esclusiva. Inoltre, sempre attraverso la tv satellitare gli appassionati di calcio potranno seguire le battute conclusive della Premier League, oltre ai tre match per settimana della Serie A.

Sky, le grandi offerte smart con il ritorno della Champions

Quest’anno ha rappresentato per Sky un nuovo punto di partenza. A causa della mancata esclusiva per la Serie A, la tv satellitare ha inaugurato una inedita politica commerciale basata sui costi da ribasso.

Tutti i ticket di Sky prevedono ora costi da ribasso, a partire dal ticket Calcio. Il pacchetto prevede un prezzo mensile pari a soli 5 euro per tutti gli abbonati. Inoltre, per coloro che hanno già un ticket operativo e contestuale iscrizione al programma Extra, il pacchetto può essere anche a costo zero per ben tre mesi.

Le occasioni di Sky sono significative anche per il pacchetto dedicato allo Sport. Il ticket che comprende le partite della Champions League insieme ad altri eventi tra tennis, NBA e motori, ha un prezzo pari a soli 16,90 euro al mese.

La rivoluzione di Sky e dei suoi listini smart prevede occasioni anche per gli altri due pacchetti. Tutti gli appassionati di cinema, ad esempio, pagheranno questo ticket 10,90 euro al mese. Il ticket base dell’intrattenimento, inoltre, prevede una tariffa base di soli 14,90 euro. Gli abbonati che intendono attivare un ticket con la tv satellitare riceveranno anche il decoder Sky Q a costo zero.