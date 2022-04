Sembra che OnePlus si stia muovendo ed è pronto a rilasciare nuovi smartphone tra poche settimane. OnePlus Ace è stato appena presentato in Cina e l’azienda si prepara a presentare OnePlus 10R in India alla fine di questa settimana. Ora, sembra che un altro dispositivo OnePlus stia per essere rilasciato poichè è apparso su un sito Web di certificazione.

Il telefono sconosciuto, che sfoggia un rigonfiamento della fotocamera simile a quello dell’Oppo X5 Pro imitando anche quello di OnePlus 10 Pro, non ha ancora un nome. Il numero di modello PGZ110 compare sul sito web del TENAA, che fa riferimento come tale. Nonostante ciò, la piattaforma di certificazione ha rivelato la maggior parte delle specifiche importanti del telefono.

OnePlus: lo smartphone in questione non ha un nome

Il dispositivo è descritto come dotato di un display LCD da 6,59 pollici con una risoluzione di 2.412 × 1.080 pixel. Non si sa con quale frequenza verrà aggiornata il display. Lo smartphone sarà alimentato da un processore octa-core non divulgato con una velocità di clock di 2,8 GHz. Questo sarà abbinato a 8 GB o 12 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di spazio di archiviazione, a seconda della configurazione. La batteria ha una capacità di 4.890 mAh, secondo le specifiche.

In termini di fotografia, si dice che il telefono abbia una fotocamera principale da 64 MP, una fotocamera secondaria da 8 MP e una fotocamera frontale da 2 MP. Nella parte anteriore, c’è una fotocamera da 16 MP.

Sembra che il telefono abbia un sensore di impronte digitali che si trova sul lato. Il dispositivo di scorrimento degli avvisi non sembra essere presente. Di recente sono trapelate le specifiche del OnePlus 10 base, e non corrispondono alle informazioni qui fornite. È possibile che il misterioso telefono faccia parte della serie Nord. Il numero di modello PGKM10 di OnePlus Ace, disponibile solo in Cina, è abbastanza simile al numero di modello del telefono trapelato. Di conseguenza, è possibile che un altro telefono della serie Ace venga rilasciato nei mercati globali con un marchio diverso.