Luna Nera: il cielo si spegnerà per una notte, spettacolo impressionante in arrivo

Ricordate di quel famoso mese, nonché unico, composto da ben 5 fasi lunari? Ecco, ci siamo dentro ed è Aprile. Questo ci saluterà con gli effetti speciali: la Luna Nera, nonché quinta fase e seconda Luna Nuova dopo quella dell’1. Quando potremo assistere all’evento?

Luna Nera: cosa accadrà ad Aprile?

Come dicevamo e come spiega Timeanddate, la Luna Nera del 2022 è una seconda luna nuova nello stesso mese. Trattasi delle più comuni e verificasi una volta ogni circa 29 mesi (la prossima ci sarà quindi il 30 dicembre 2024).

In realtà però la Luna Nera ha anche il nome di terza Luna Nuova in una stagione che ne conta quattro, come nel corrispettivo della Luna Blu, quando il nostro satellite è in fase di piena. Queste lune nere sono più rare, in quanto se ne verifica una volta ogni 33 mesi (la prossima di questo tipo è attesa il 19 maggio 2023).

L’Unione Astrofili Italiani annuncia: “Nelle prossime settimane potremo effettuare numerose osservazioni interessanti. Nel cielo del mattino sono concentrati ben 4 pianeti: Saturno, Marte e soprattutto Giove e Venere, protagonisti di una imperdibile congiunzione molto stretta prima del sorgere del Sole del 30 aprile. Mercurio è l’unico pianeta visibile la sera, che verso la fine del mese registrerà il periodo di miglior osservabilità serale.

Una curiosità del calendario: ad aprile si verificheranno 5 fasi lunari, invece delle ordinarie 4. Già nei primi giorni del mese si verificano diversi passaggi luminosi visibili in orario serale della ISS – Stazione Spaziale Internazionale, che osserveremo con un interesse particolare, nell’attesa della missione di Samantha Cristoforetti il cui inizio è previsto per il 19 aprile”.

Insomma, il 30 aprile alle 5:00 circa, dobbiamo rimanere svegli per godere di uno spettacolo senza precedenti!