L’operatore virtuale Kena Mobile ha recentemente deciso di rinnovare il proprio portafoglio di offerte che partono da 5.99 euro al mese. Il nuovo listino di offerte Kena Mobile propone diverse opzioni di sicuro interesse.

Chi è in cerca di un’offerta con tanti minuti, SMS e Giga può oggi sfruttare le proposte di Kena Mobile, operatore virtuale su rete TIM, per accedere ad una tariffa completa a condizioni fortemente agevolate. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Kena Mobile rinnova le proprie offerte

Si rinnova il listino di offerte Kena Mobile. L’operatore virtuale che sfrutta la rete TIM, da questa settimana, mette a disposizione nuove offerte a partire da 5,99 euro al mese. Tutte le offerte presentano un prezzo “per sempre” e garantiscono la possibilità di accedere ad un bundle ricco di minuti, SMS e Giga. Partiamo subito con la principale novità, la Kena 5.99 che comprende minuti illimitati verso tutti, 500 SMS verso tutti e 50 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile a 5.99 euro al mese con attivazione e spedizione della SIM gratis.

Troviamo poi la Kena 7.99 Special che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 500 SMS verso tutti e ben 130 GB di traffico internet alla massima velocità a soli 7.99 euro al mese con attivazione gratuita. Questa offerta è attivabile dagli utenti che provengono da Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb, Feder Mobile, Professional Link, Elite Mobile, China Mobile, Telmekon e tanti altri.

Infine non potevamo non menzionare la Kena 11.99 con minuti illimitati, 1000 SMS e 100 GB di traffico a 11.99 euro al mese con attivazione di 4.99 euro una tantum. Non mancano poi le offerte dedicate a tutti gli utenti che richiedono un nuovo numero. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprirle tutte.