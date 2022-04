Le migliori offerte del volantino Esselunga, fanno letteralmente sognare tutti gli utenti che da tempo aspettavano il momento giusto per accedere a prodotti di qualità, dietro il pagamento di un contributo non particolarmente elevato, senza rinunciare proprio alla qualità generale.

La campagna promozionale riparte da dove si era fermata le scorse puntate, promettendo difatti l’accesso agli ottimi prezzi, in ogni singolo negozio sparso per il territorio nazionale, senza distinzioni territoriali o vincoli di alcun tipo. Gli utenti che vorranno effettivamente risparmiare, non dovranno fare altro che recarsi personalmente in un qualsiasi negozio, senza affidarsi al sito ufficiale dell’azienda stessa.

Esselunga batte Unieuro: i suoi prezzi sono assurdi

L’intera campagna promozionale, focalizza la propria attenzione su uno specifico modello di smartphone, stiamo parlando di un prodotto da meno di 200 euro, con il quale comunque si riescono a raggiungere discrete prestazioni generali.

Il suo nome è Xiaomi Redmi Note 11, da poco lanciato sul mercato nazionale, viene proposto all’acquisto a 189 euro, nella variante no brand, con 128GB di memoria interna (espandibile) e 4GB di RAM.

Scorrendo la scheda tecnica, notiamo avere un ampio display da 6,43 pollici di diagonale, un AMOLED dalle ottime prestazioni, nonché comunque un processore octa-core a 2,4GHz, per finire con una quadrupla fotocamera posteriore (la principale da 50 megapixel), ed il chip NFC per i pagamenti mobile. Il volantino lo potete scorrere direttamente a questo indirizzo, per gli acquisti invece dovrete recarvi in negozio.