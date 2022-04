WhatsApp: le tre funzioni più interessanti di sempre, sono segrete e gratis

Estremamente competitivo è il mondo delle applicazioni e WhatsApp di certo annovera tra le sue armi, alcune funzioni molto potenti. Queste riescono infatti a conferire all’app tutto il blasone che va oltre tutto ciò che le altre app possono fare.

Infatti gli utenti sono ormai talmente tanti che non esiste alcuna piattaforma in grado di emulare quella in verde. Tornando alle funzioni, queste sono davvero tante, ma comunque non tutti gli utenti sono al corrente dell’esistenza di ognuna di esse. Ci sono infatti alcune funzioni molto interessanti che finiscono spesso nel dimenticatoio perchè non rientrano tra quelle molto utilizzate.

WhatsApp: queste funzioni dovete ricordarle, sono ben 3 e vi permettono davvero di fare molte cose

Tutte le funzioni interessanti di WhatsApp riescono a rendere l’esperienza sulla piattaforma davvero indimenticabile e soprattutto ineguagliabile. In questo caso però ci sono 3 funzioni che vogliamo ricordarvi e che tanti utenti non usano sovente.

La prima è quella della cancellazione postuma dei messaggi inviati. Ogni utente può infatti cancellare un messaggio anche se già inviato, evitando così la lettura da parte del destinatario. La questione è però complessa: dovrete eliminare il messaggi per tutti prima che il destinatario lo legga. In questo modo è come se non lo avesse mai ricevuto.

La seconda funzione invece è quella che vi fa risparmiare i dati. Nelle impostazioni potrete infatti attivare la spunta sulla voce “consumo dati ridotto“, in modo da non usare molta connessione.

La terza funzione è quella che permette su WhatsApp di mandare un messaggio a più utenti in contemporanea e senza creare gruppi. Basterà solo aprire una lista broadcast.