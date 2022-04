Solo oggi gli smartphone, e tantissimi altri prodotti di tecnologia, sono fortemente scontati da Unieuro, permettendo ai vari consumatori di raggiungere i migliori prodotti in commercio, senza mai essere costretti a spendere cifre troppo elevate.

Il volantino resta perfettamente sulla medesima lunghezza d’onda delle soluzioni precedenti, ovvero è disponibile sull’intero territorio nazionale, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale. Quest’ultimo rappresenta la soluzione più rapida a cui affidarsi per risparmiare, in quanto comunque è prevista la consegna gratuita a domicilio, nel momento in cui la spesa dovesse effettivamente superare i 49 euro, indipendentemente dalla categoria merceologica coinvolta.

Unieuro: offerte e prezzi bassi sono alla portata di tutti

Prezzi sempre più convenienti in casa Unieuro, grazie alla recentissima campagna promozionale, gli utenti sono molto felici di avere l’occasione di spendere sempre meno sui vari acquisti, anche nel caso di voler accedere alla fascia alta della telefonia mobile. I modelli effettivamente disponibili partono dal Galaxy S22 Ultra 5G, in vendita a 1379 euro, per scendere lentamente verso l’altrettanto ottimo Oppo Reno6 Pro, il cui prezzo finale è di 649 euro.

Tutti gli altri utenti, ovvero coloro che non vorranno spendere più di 400 euro, potranno comunque approfittare di Oppo A16s, Redmi 9C, Galaxy A13, Oppo A54s o similari. Gli acquisti sono effettuabili in ogni negozio in Italia, senza costi aggiuntivi, o comunque anche online sul sito ufficiale, con spedizione gratuita a domicilio. I dettagli e tutte le altre offerte, sono raccolte a questo indirizzo.