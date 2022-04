I migliori prodotti sono fortemente scontati da trony, in questi giorni gli utenti sono infatti pronti a spendere pochissimo, sull’acquisto di alcuni dei dispositivi più in voga ed interessanti dell’ultimo periodo, affiancando una campagna promozionale di altissimo livello.

Spendere poco con Trony risulta fortunatamente alla portata di tutti, in questo modo si ha la certezza di accedere ai migliori dispositivi, senza comunque doversi preoccupare del prezzo finale di vendita, dei prodotti che si andranno ad aggiungere al carrello. L’unico appunto da tenere bene a mente, riguarda la necessità di recarsi fisicamente in negozio, in quanto gli stessi prezzi non sono validi sul sito ufficiale.

Aprite subito il nostro canale Telegram, riceverete codici sconto Amazon ed anche offerte veramente da non perdere.

Trony: offerte così non si vedevano da tanto tempo

Trony fa sognare i consumatori, con il lancio di una campagna promozionale veramente speciale, i suoi prezzi sono sempre più bassi e convenienti, anche garantendo ugualmente l’accesso a prodotti dalla qualità ben superiore alle aspettative.

Fino al 4 maggio sono disponibili incredibili sconti, che abbracciano tutte le fasce di prezzo delle più svariate categorie merceologiche. Tra queste ad esempio possiamo trovare i nuovissimi Oppo Find X5 Series, quindi Find X5 Pro a 1299 euro, ma anche Find X5 a 999 euro e X5 Lite a 499 euro, passando per brand decisamente più economici ed alla portata di tutti, come Motorola ed i suoi E7 a 99 euro, G31 a 199 euro, per finire con Xiaomi. Qui prima di tutto possiamo acquistare lo Xiaomi 12, scendendo verso gli economici Redmi 9C, Redmi Note 10S o anche Redmi Note 10 Pro.

Il volantino è visionabile nella sua interezza sul sito ufficiale.