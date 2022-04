TIM, Vodafone, Iliad e WindTre guardano con vivo interesse allo sviluppo del mercato per la telefonia mobile. I quattro operatori si sfidano anche nel mese di aprile ed in primavera, con alcune tra le tariffe più convenienti di sempre.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: le migliori tariffe per la primavera

Una soluzione prevista in casa TIM per gli abbonati è la TIM Wonder. I clienti che si troveranno ad attivare questa tariffa riceveranno consumi senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 70 Giga per la connessione di rete. Il costo per il rinnovo della promozione sarà appena di 7,99 euro al mese.

La risposta di Vodafone a TIM si concretizza con il ritorno della Special 100 Giga. La storica tariffa del gestore inglese prevede sempre chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti ed anche 100 Giga internet ad un costo di soli 9,99 euro al mese.

Anche Iliad oppone una sua tariffa di tutto rispetto alle promozioni di TIM e Vodafone. Iliad infatti riporta in auge la sua Giga 150. I nuovi clienti del gestore francese potranno accedere ad un ticket con consumi senza limiti per le telefonate, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 150 Giga per internet. Il costo della ricaricabile sarà di 9,99 euro al mese.

Gli utenti della telefonia mobile, infine, potranno accedere anche alla WindTre Star+. I clienti del brand arancione avranno diritto a chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 70 Giga per internet. Anche in questo caso il prezzo sarà di soli 7,99 euro al mese.