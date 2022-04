Probabilmente mancano ancora mesi agli annunci ufficiali sui dispositivi pieghevoli di nuova generazione di Samsung, ma alcuni leaks lasciano intendere gli aspetti che caratterizzeranno il prossimo Galaxy Z Fold 4. Uno degli ultimi rapporti suggerisce che il prossimo pieghevole dell’azienda potrebbe supportare una fotocamera migliore rispetto al suo predecessore. Per la batteria, invece, pare che non ci siano molte speranze. Sarà pressochè identica a quella già disponibile con il modello precedente.

In particolare, due batterie che potrebbero alimentare lo Z Fold 4 hanno ottenuto la certificazione in Corea del Sud e vantano una capacità rispettivamente di 2.002 mAh e 2.268 mAh, come notato dal Galaxy Club. Se le uniamo, notiamo che la somma delle due batterie equivale a una capacità totale di 4.270 mAh, che è praticamente la stessa capacità della batteria supportata dal Z Fold 3. Non è una buona notizia, considerando che la durata della batteria del Fold 3 è stata un motivo di preoccupazione per alcuni utenti.

In arrivo il nuovo dispositivo pieghevole della linea Galaxy Z Fold, ma nessun miglioramento in programma per la batteria

Nuovi rapporti suggeriscono anche che il prossimo dispositivo pieghevole sarà più piccolo e sottile, quindi lo spazio per la batteria sarà ulteriormente ridotto. Secondo le indiscrezioni, il Galaxy Z Fold 4 sarà dotato di uno schermo pieghevole da 7,56″ e uno schermo da 6,19″. Leggermente più piccoli rispetto ai display da 7,6″ e 6,7″ del Fold 3. Lo schermo esterno sarà leggermente più largo e, si spera, un po’ più comodo da utilizzare. Inoltre, voci precedenti suggerivano che il Galaxy Z Fold 4 avrebbe avuto una S Pen integrata, ma nelle recenti fughe di notizie sembra meno probabile. Considerando quanto spazio occupa lo stilo, è comprensibile.