MediaWorld prova in tutti i modi a mettere alle strette le principali realtà del territorio nazionale, in termini di rivendita di elettronica, mediante il lancio di una campagna promozionale decisamente invitante, nonché ricchissima di prezzi da cogliere subito al volo.

Il volantino non si discosta troppo da quanto offerto e visto in passato, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere completati sia in negozio che online, senza differenze in termini di prezzi di vendita. L’unico aspetto da tenere bene a mente, riguarda comunque la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, da aggiungere alla cifra effettivamente mostrata a schermo (almeno nella maggior parte dei casi).

MediaWorld: che offerte da non credere, i prezzi sono ai minimi

Le offerte del volantino Mediaworld sono assolutamente invitanti per la maggior parte dei consumatori, i prezzi sono bassi e convenienti, con enormi possibilità di risparmio, nel momento in cui si vorranno anche acquistare i top di gamma. Un chiaro esempio può essere l’Apple iPhone 13, il dispositivo più interessante e richiesto dell’ultimo periodo, oggi raggiungibile a 829 euro, per la versione che prevede 128GB di memoria interna.

Riducendo la spesa finale a non più di 599 euro, la scelta potrà effettivamente ricadere tra Oppo Reno6, Galaxy S21 FE o anche Galaxy A53, un trittico di prodotti dalla qualità indubbia. Le ultime proposte del volantino sono decisamente più economiche, ed abbracciano i vari Oppo Find X3 Lite, Galaxy A22 o Oppo A54s e Oppo A94. I dettagli sono raccolti qui.