Le profezie di Nostradamus erano così ben descritte e accurate che la sua leggenda sopravvive ben oltre il XVI secolo da quanddo è morto. Per questo motivo, abbiamo deciso che vale la pena ricordarsi delle previsioni che fece per il 2022 prima che l’anno raggiunga la metà del percorso.

Il principale sviluppo nel mondo nel 2022 è stata l’invasione illegale della Russia e la successiva guerra in Ucraina, e molti hanno suggerito che Nostradamus avesse effettivamente previsto l’evento.

Naturalmente, le previsioni sono sempre misteriosamente vaghe, ma il testo lascia molto spazio all’interpretazione perché le persone possano estrapolare il significato.

“La morte improvvisa del primo personaggio, sarà cambiato e ne metteranno un altro nel suo regno“, ha dichiarato Nostradamus.

Una previsione che potrebbe avverarsi, in fin dei conti

Con un conflitto armato in Ucraina, ci sono tutte le possibilità che si verifichi un cambio di leadership in Ucraina o in Russia, e questo sviluppo ha dato impulso alla previsione.

“I templi sacri dell’epoca romana rifiuteranno le fondamenta della loro fondazione“.

Molti hanno preso questa previsione come un segno che la struttura dell’Unione Europea cambierà, cosa estremamente probabile se si considera che l’Ucraina sta per diventare uno Stato membro.

Astrologi, numerologi e lettori di tarocchi iniziano a fare previsioni, anche se i più famosi lo facevano circa 500 anni fa.

Ovviamente stiamo parlando di Nostradamus. Nel 1555, il famoso e ampiamente citato libro “Les Prophéties” fu scritto dal medico della peste, astrologo e veggente francese.

Il libro è pieno di profezie liriche, tra cui guerre, disastri naturali, omicidi, assalti nucleari e rivoluzioni.