Iliad non si ferma nemmeno nella stagione primaverile. Il provider francese proprio nel corso di queste settimane ha rilanciato la sua offerta commerciale in Italia, riproponendo la tariffa Giga 150. Questa promozione ha grandi vantaggi sia in termini di consumi che di costi.

Iliad, le tappe per un futuro addio del 3G

I clienti che scelgono la Giga 150 di Iliad potranno accedere a chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 150 Giga per navigare in internet. Il costo sarà di soli 9,99 euro e tra i servizi gli utenti troveranno anche la tecnologia 5G completamente a costo zero. La tecnologia 5G rappresenta proprio un grande punto di differenziazione tra Iliad e gli altri gestori.

A differenza di altri provider, il gestore francese non chiede spese extra per le reti internet di nuova generazione. Nel 2022, inoltre, Iliad punta ad un’estensione sempre più diffusa della copertura per le sue reti 5G.

La presenza sempre più massiccia delle reti 5G porterà ad una serie di conseguenze. In linea a quanto previsto da TIM e da Vodafone, così come da altri provider, anche Iliad a breve darà vita al suo processo di dismissione legato alle linee 3G.

Le tempistiche del gestore francese tuttavia saranno leggermente diverse. Se TIM e Vodafone andranno ad eliminare le loro reti 3G già nel corso di questa primavera e di questo 2022, Iliad non opterà per tale scelta definitiva almeno sino a quando non sarà raggiunta la copertura omogenea del territorio con l’attuale tecnologia per le linee 4G.