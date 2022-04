Huawei è stato uno dei primi OEM Android ad adottare i dispositivi pieghevoli. Huawei Mate X è stato il primo telefono pieghevole dell’azienda, rilasciato nel 2019, seguito da Huawei Mate X2 lo scorso anno. L’azienda cinese si prepara ora a svelare un nuovo telefono pieghevole chiamato Huawei Mate XS 2.

Huawei ha rivelato la data di lancio di Huawei Mate XS 2 in un recente post sul suo account Weibo ufficiale. Secondo la dichiarazione, il telefono sarà disponibile in Cina il 28 aprile. Huawei non ha condiviso nulla del telefono, come i suoi componenti o il design. Tuttavia, in base alla pratica di denominazione, Huawei Mate XS 2 potrebbe essere una versione aggiornata del Mate X2 dell’anno scorso, simile a come il Mate XS era una versione migliorata del Mate X.

Huawei Mate XS 2: la data di presentazione si avvicina

Mentre Huawei non ha rivelato nulla sulle specifiche e altre caratteristiche del Mate XS 2, una recente fuga di notizie dal noto tipster Teme ci offre un’ottima idea di cosa aspettarci dal telefono. Secondo i render trapelati da Teme, Huawei Mate XS 2 avrà lo stesso design del Mate XS originale, con un display avvolgente e una striscia nera sul retro che ospita i sensori della fotocamera.

Il display interno ora incorpora una fotocamera selfie perforata, che è una regolazione importante. Sul modello originale non c’era lo sparatutto per i selfie, quindi dovevi fare affidamento sulla fotocamera posteriore per le videochiamate e i selfie, il che era scomodo.

Si dice che Huawei Mate XS 2 abbia un display pieghevole OLED da 8 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, un miglioramento rispetto al pannello a 90Hz del Mate X2. Secondo i rapporti, il telefono sarebbe alimentato dal chipset Snapdragon 888 4G di Qualcomm e includerà una batteria da 4.500 mAh con capacità di ricarica rapida da 66 W. Il telefono dovrebbe inoltre essere dotato dello stilo M-Pen e sarà disponibile nei colori nero, oro e rosa.