L’app Android di Google Fi sta raggiungendo altre app Google con il debutto di Material You. Con l’ultimo aggiornamento non ci sarà una riprogettazione totale (se è quello che speravi). L’app semplicemente supporterà i temi dinamici e piccole modifiche all’interfaccia della barra di navigazione.

Questi cambiamenti potrebbero far parte di un test, poiché praticamente non ci sono altri rapporti pubblici per il nuovo layout. È difficile da dire con gli esempi disponibili, ma i cambiamenti sembrano lievi. Il colore dinamico colora le icone nella barra di navigazione così come il testo colorato e le icone in altre parti dell’app e può anche influenzare la grafica dei contenuti. Secondo quanto riferito, anche gli avatar e le icone dei dispositivi sono colorati, sebbene non ci siano esempi da mostrare. La barra di navigazione potrebbe essere leggermente più alta e ora delinea l’icona della scheda selezionata in stile Material You.

Google Fi: le modifiche proposte con l’arrivo di Material You che nessuno ha notato

L’implementazione della modifica sembra essere limitata alla versione 60 dell’app, ma non è disponibile su un gran numero di dispositivi. Modifiche come queste a volte possono assumere la forma di “segnalatori di corretto funzionamento” attivati ​​da remoto. Google potrebbe aver limitato la distribuzione per il momento.

L’anno scorso Google Fi ha aggiunto il supporto per la crittografia end-to-end sulle chiamate “idonee” (tra abbonati a Google Fi quando si utilizza il dialer di Google). All’inizio di questo mese, l’azienda ha anche tagliato i prezzi per alcuni dei suoi piani illimitati, riducendoli di 5-10 dollari al mese. Ciò ha avuto l’effetto insolito di rendere un piano Simply Unlimited leggermente più economico.