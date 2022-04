Expert rinnova la propria campagna promozionale, proponendo al pubblico italiano un quantitativo incredibile di offerte molto speciali, e sopratutto di prezzi decisamente concorrenziali, applicati sui prodotti maggiormente in voga nel periodo corrente.

La soluzione che trovate attualmente disponibile in negozio, e non solo, raccoglie al proprio interno offerte assolutamente invitanti, con prezzi bassi e convenienti sui migliori modelli. Gli acquisti, come anticipato, potranno essere completati anche online sul sito, riuscendo effettivamente ad accedere agli stessi sconti, ma pagando però le spese di spedizione per la consegna presso il domicilio.

Expert: le offerte sono assurde, scoprite le migliori

Con il volantino Expert non è possibile scherzare, la nuova campagna promozionale convince tutti con prezzi sempre più convenienti, e prodotti in vendita a cifre che non superano i 400 euro complessivi. Il dispositivo più costoso della selezione, è senza dubbio il Samsung Galaxy S20 Fe, un terminale disponibile sul mercato da oltre un anno, ma ancora sulla cresta dell’onda, data la presenza di specifiche e prestazioni di alto livello; la spesa finale da sostenere, corrisponde appunto a 399 euro.

Nel caso in cui si volesse cercare di risparmiare il più possibile, la scelta potrà ricadere su galaxy A13, A12 o anche Galaxy A52s, in questo caso le prestazioni sono ridotte, come anche la spesa finale che si aggira attorno ai 319 euro (al massimo). Ogni altra informazione è disponibile in esclusiva assoluta sul sito ufficiale dell’azienda.