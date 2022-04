La salmonella torna a fare capolino, purtroppo, in alcuni prodotti molto diffusi sul territorio nazionale, come ben sapete, infatti, è stata trovata in alcuni ovetti Kinder (anche uova di Pasqua), ed in alcuni gelati di brand particolarmente noti. Esselunga ha immediatamente provveduto al ritiro dei lotti coinvolti, ma consigliamo comunque la massima attenzione alle varie comunicazioni.

Per cercare di superare un periodo tutt’altro che semplice, che non dipende ovviamente da Esselunga, ecco arrivare alcune ottime offerte assolutamente in grado di spingere il consumatore ad acquistare nei vari negozi sparsi per il territorio nazionale. I prezzi sono bassi ed assolutamente convenienti, con la possibilità di risparmiare al massimo delle proprie possibilità, senza dover minimamente rinunciare alla qualità generale.

Esselunga: le offerte sono assolutamente incredibili

Prezzi sempre più bassi e convenienti vi attendono in questi giorni da Esselunga, gli utenti riescono indubbiamente a mettere le mani su un prodotto economico, ma altrettanto in grado di garantire prestazioni ben superiori alle più rosee aspettative.

Il modello in questione è sicuramente lo Xiaomi Redmi Note 11, disponibile sul mercato da pochi mesi, ed acquistabile da Esselunga a soli 189 euro. Coloro che vi vorranno accedere, devono comunque sapere che è possibile godere di un bellissimo display AMOLED da 6,43 pollici, affiancato dal processore Qualcomm Snapdragon 680, oppure da una batteria da ben 5000mAh, quest’ultima in grado di garantire una autonomia pressoché unica nel proprio genere. Tutti i dettagli dell’ottima campagna promozionale, sono difatti raccolti nelle pagine che trovate sul sito.