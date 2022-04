Spendere poco con Comet potrebbe essere davvero molto più semplice di quanto avreste mai immaginato, grazie alla più recente campagna promozionale, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di prezzi bassissimi, pronti per garantire un livello di risparmio quasi impareggiabile.

Il volantino è perfettamente in grado di soddisfare le aspettative della maggior parte di noi, in quanto è da ritenersi valido ovunque sul territorio, e non presenta limitazioni particolari in termini di scorte effettivamente raggiungibili. Gli acquisti, se interessati, possono essere anche completati senza differenze in termini di prezzo, anche sul sito ufficiale, il quale prevede la spedizione gratuita a domicilio, al solo superamento dei 49 euro, come valore complessivo dell’ordine.

Non perdetevi i codici sconto Amazon gratis, e le tantissime offerte, sono tutte elencate solo sul nostro canale Telegram.

Comet: offerte e prezzi bassi per tutti i gusti

Il SottoCosto di Comet è davvero spaziale, sebbene comunque l’attenzione parrebbe essere stata rivolta in via esclusiva verso la fascia media della telefonia mobile. I modelli che potrete acquistare, ricordiamo sia in negozio che online, sono difatti legati a TCL 20L+ a 199 euro, Vivo V21 a 299 euro, TCL 20R a 149 euro, Realme 8i a 159 euro, Vivo Y72 a 239 euro, Xiaomi redmi Note 9 Pro a 199 euro, Realme 8 (brandizzato Vodafone) a 159 euro, Vivo Y21 a 139 euro e similari.

Gli unici accenni alla fascia alta, sono legati all’Apple iPhone 12, un terminale dalle prestazioni veramente incredibili, il cui prezzo di vendita si aggira attorno ai 699 euro. L’ottima campagna promozionale di Comet, è visibile in esclusiva sul sito ufficiale.