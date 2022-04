Carrefour ha decisamente a cuore la salute dei propri clienti, per questo motivo ha prontamente risposto alle richieste di ritiro dei produttori, in seguito alla scoperta di alcune problematiche, relative prima alle uova di Pasqua Kinder, successivamente ai gelati di marchi ben noti (tra cui Mars, Twinx, M&M’s e Bounty). I lotti sono stati rimossi immediatamente dalla vendita al dettaglio, ma nel caso in cui ne abbiate acquistati nelle scorse settimane, tornate in negozio per verificare i dettagli.

Superando questo piccolo scoglio, più comune di quanto pensiate in ogni supermercato, ecco arrivare le ultime offerte speciali, pensate per invogliare i consumatori ad acquistare nuovi prodotti, sia legati ai beni di prima necessità, che proprio all’elettronica in generale. Tutti i prezzi che troverete raccontati nel nostro articolo, sono da considerarsi attivi solamente in negozio, non online sul sito ufficiale.

Carrefour: questi sconti sono i migliori del mese

Spendere poco con Carrefour è veramente semplicissimo, basta recarsi in un qualsiasi negozio in Italia, ed il gioco è fatto, anche pensando di acquistare uno smartphone di ultima generazione. Il modello in questione è l’Apple iPhone 12, un top di gamma del 2020, ma ancora oggi più che performante, se considerata la spesa finale di 799 euro (la variante prevede 128GB di memoria interna).

Gli utenti potranno pensare anche di mettere le mani su modelli più economici, come Xiaomi Mi 11 Lite, Motorola Moto G31, Oppo A54 o anche Galaxy A12. I dettagli del volantino li trovate a questo link.