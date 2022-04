I risparmiatori italiani si affidano oramai con grande frequenza ai conti correnti delle principali banche. Gli istituti di credito, dal canto loro, assicurato ai cittadini sempre le migliori soluzioni in termini di sicurezza, ma non sempre queste soluzioni hanno efficacia. Ancora oggi, infatti, in rete ci sono numerose truffe per tutti i correntisti e per i possessori di carta di debito e carta di credito.

Banche, le truffe dei cybercriminali in rete

Le truffe che gli hacker hanno programmato per i correntisti delle principali banche in Italia hanno sempre come base l’invio di una comunicazione fasulla, via mail o SMS. Questa comunicazione preannuncia l’accredito di somme ingenti (anche superiori ai 1000 euro) sulla carta di debito o sulla carta di credito dei correntisti.

Le comunicazioni cercano di far leva sull’interesse del pubblico. L’obiettivo degli hacker che si nascondono dietro questi messaggi è infatti quello di indirizzare i lettori a cliccare sui link in allegato a mail ed SMS.

Il pericolo per il pubblico nasce proprio dal possibile click. Coloro che seguono le indicazioni dei malintenzionati e di queste comunicazioni si potrebbero trovare a condividere le loro informazioni riservate con sconosciuti. Da qui i pericoli per furti d’identità e per la creazione di profili fake sul web.

Attenzione massima poi per i propri risparmi. Qualora gli hacker dovessero entrare in possesso delle credenziali dell’home banking per le principali banche italiane, il rischio di perdere i soldi depositati sulle carte di credito così come sulle carte di debito sarebbe molto più che elevato.