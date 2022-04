Unieuro prova in tutti i modi a convincere i consumatori a recarsi il prima possibile in negozio, in questi giorni ha ufficialmente lanciato una nuova campagna, al cui interno si possono scovare occasioni da non perdere assolutamente di vista, con prezzi alla portata di tutti.

Il volantino che troverete ampiamente descritto nel nostro articolo, è assolutamente valido in ogni singolo negozio sul territorio nazionale, a cui aggiungere anche il sito ufficiale. Ciò sta a significare, in parole assolutamente povere, che l’acquisto potrà essere completato dal divano di casa propria, avendo la certezza di ricevere gratuitamente la merce presso il domicilio, nel momento in cui si dovessero spendere più di 49 euro.

Unieuro: il volantino nasconde ottime occasioni

Le occasioni fioccano in casa Unieuro, all’interno dell’ultimo volantino si possono davvero scovare prezzi bassi per tutti i gusti, a partire ad esempio dal recentissimo Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, in vendita nel periodo corrente alla cifra finale di 1379 euro. Per restare ugualmente su prodotti dalle eccellenti prestazioni, ma riducendo la spesa finale, sarà possibile affidarsi all’Oppo Reno6 Pro, disponibile a 649 euro.

Le altre occasioni sono perlopiù legate a modelli in vendita a meno di 400 euro, tra questi troviamo ad esempio Galaxy A13, Oppo A54s, Oppo A16s, Xiaomi Redmi note 11 o anche Redmi 9C, tutti prodotti dalle discrete prestazioni generali. Per i dettagli dell’ottima campagna promozionale di Unieuro, ricordatevi comunque di collegarvi quanto prima a questo specifico indirizzo.