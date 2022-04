Trony assolutamente da urlo con la nuovissima campagna promozionale, in questi giorni l’azienda è infatti stata in grado di proporre al pubblico la soluzione più interessante del periodo, tutti infatti potranno pensare di risparmiare al massimo, godendo di prestazioni di alto livello.

Il volantino che troverete raccontato nel nostro articolo, ricordiamo essere disponibile in esclusiva presso i soli punti vendita fisici, in questo modo sarà sempre strettamente necessario recarsi personalmente presso gli stessi, per avere l’occasione di accedere a sconti speciali su ogni singolo acquisto effettuato. Le offerte, ad ogni modo, comprendono anche la garanzia di 24 mesi, ed anche una variante no brand, nel caso in cui si scegliesse la telefonia mobile.

Trony: che offerte assurde, i prezzi sono ai minimi storici

Trony ne ha davvero per tutti, ma sopratutto pare essere assolutamente in grado di soddisfare ampiamente le aspettative dei consumatori che volevano cercare di risparmiare il più possibile su ogni singolo acquisto. Coloro stavano aspettando il momento giusto per acquistare i nuovissimi Oppo Find X5, potranno oggi spendere 1299 euro per l’X5 Pro, 999 euro per l’X5 o soli 499 euro per la versione lite.

Molto buone sono anche le riduzioni legate alle fasce più economiche, come Motorola Moto E7 a 99 euro, Xiaomi redmi 9C a 169 euro, Oppo A16 a 159 euro, Oppo A96 a 299 euro o A74 a 259 euro, solamente per citarne alcuni. Le informazioni relative al corrente volantino, sono raccolte sul sito ufficiale.