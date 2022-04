TIM, due offerte low cost per la primavera

Nel corso di questo mese di aprile, gli utenti che passano a TIM potranno attivare la tariffa Gold Pro. Gli abbonati che scelgono questa ricaricabile avranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 70 Giga per navigare in internet. Il costo della promozione sarà pari a 7,99 euro ogni mese.

In alternativa alla Gold Pro, i clienti che attivano una ricaricabile con TIM potranno attivare anche la Steel Pro. Gli abbonati, in tale occasione, avranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 50 Giga per navigare in internet. Il costo per il rinnovo della tariffa sarà di 6,99 euro al mese.