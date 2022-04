A partire da domani, lunedì 25 aprile 2022 TIM rinnoverà il suo portafoglio di offerte della gamma International. Si tratta di quelle offerte dedicate ai nuovi clienti stranieri.

L’operatore ha anche introdotto una versione per chi proviene da specifici operatori e bundle di traffico dati fino a 120 Giga con diversi minuti per chiamare verso l’estero. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim International: nuove offerte da 7.99 euro al mese

Partiamo subito con l’offerta International Special che a 7.99 euro al mese comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 888 minuti verso la Cina e 60 minuti verso Egitto, Filippine, Moldavia, Nigeria e Ucraina, 300 minuti internazionali verso: India, Bangladesh, Marocco (solo fisso), Polonia, Perù, Romania, Messico, Colombia, 1000 SMS verso tutti in Italia e 70 GB di traffico internet.

La International a 8.99 euro al mese prevede lo stesso bundle della precedente a differenza dei Giga, che in questo caso sono 100 e non 70. In questo caso, TIM International sarà sottoscrivibile dai clienti stranieri che effettueranno la portabilità da qualsiasi altro operatore mobile o che attiveranno una nuova numerazione, in entrambi i casi con un costo di attivazione pari a 3 euro.

Troviamo poi la International 10.99 che prevede lo stesso bundle delle due precedenti ma con 120 Giga di traffico internet invece dei 70 o 100. International New avrà un costo di attivazione di 5 euro, e anche in questo caso sarà sarà sottoscrivibile dai clienti stranieri che effettueranno la portabilità da qualsiasi altro operatore mobile o che attiveranno una nuova numerazione.