Telepass, il servizio che consente di evitare lunghe code ai caselli autostradali, ha deciso di offrire il proprio abbonamento “Telepass Family” a costo zero per una precisa fetta di clienti.

La promozione è infatti valida per tutti i motociclisti che abbiano attivato lo Sconto Moto e che siano al contempo già titolari delle offerte Telepass Pay o Telepass Pay “X”.

Un’offerta non da poco considerando quanti motociclisti si rimetteranno in viaggio con l’arrivo della bella stagione.

Telepass, canone gratuito anche per chi attiverà il servizio entro agosto

Le giornate più lunghe, le temperature più miti e il risveglio della natura in toto rendono la primavera il momento perfetto per le gite fuori porta. E anche dove per andare fuori porta si intenda macinare qualche chilometro in più, Telepass ha pensato a un piano per convincere i motociclisti a percorrere le autostrade per arrivare a destinazione.

Il canone di abbonamento azzerato non riguarderà solo i clienti già titolari, ma anche i clienti che decideranno di aderire a Telepass Pay o Telepass Pay “X” entro la fine di agosto 2022. Una grande opportunità offerta per tutti coloro che, non ancora convinti di usufruire dei servizi Telepass, decideranno di provarlo in vista dell’estate.

Il servizio Telepass offre, oltre al pedaggio e a tutti i vantaggi Telepass, anche i seguenti servizi: Strisce Blu, Carburante, Bollo, Revisione, Lavaggio Auto e Ricarica Elettrica.

Ricordiamo infine che il pagamento del servizio Telepass non comporta chiaramente l’esonero dal pagamento del pedaggio autostradale, che invece fa capo alla società che gestisce la rete autostradale italiana e pertanto va corrisposto separatamente.