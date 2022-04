Il colosso sud coreano Samsung è attualmente al lavoro sui suoi prossimi smartwatch. Stiamo parlando della serie Galaxy Watch 5 che andrà a sostituire quella attualmente sul mercato.

Secondo le ultime indiscrezioni la nuova gamma non sarà dotata di una versione classic. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy Watch 5 non avrà una versione Classic

Questo è quanto dichiara Sammobile: Samsung ha deciso di abbandonare la variante Classic per la serie Galaxy Watch 5, che arriverà dunque nelle versioni base e Pro. Galaxy Watch 5 base sarà poi disponibile in due diverse dimensioni per la cassa.

La versione Pro invece, sarà disponibile con tutta probabilità in un’unica dimensione. Purtroppo non sappiamo se sarà mantenuta la corona girevole per la versione Pro, tanto amata dai fan di Galaxy Watch. Da chiarire se entrambi saranno equipaggiati con la ghiera rotante e se il venir meno della versione classic sarà esclusivamente una questione formale.

Di Galaxy Watch 5 Pro vi abbiamo già parlato: rumor recenti indicavano come lo smartwatch potrebbe montare una batteria da ben 572 mAh, decisamente capiente e ottima per mantenere un’ottima autonomia nonostante le tante funzionalità attese per il dispositivo. La possibili data di presentazione è attualmente fissata per il mese di agosto 2022. Non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per scoprire altri dettagli.