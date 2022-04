Samsung sta realizzando un nuovo sensore fotografico che sta già attirando l’attenzione per le sue dimensioni non indifferenti. Il colosso sudcoreano è ormai noto per le sue fotocamere dedicate agli smartphone di buona parte delle aziende produttrici. I suoi prodotti sono adottati dalla maggior parte dei brand e quest’ultima creazione sembra essere destinata a uno smartphone Vivo.

Dopo i sensori ISOCELL GN1, ISOCELL GN2 e ISOCELL GN5, arriva un nuovo ISOCELL GNV dedicato allo smartphone Vivo X80 Pro+.

ISOCELL GNV: arriva un nuovo sensore fotografico prodotto da Samsung!

ISOCELL GNV è il nome del sensore fotografico al quale Samsung sembra essersi dedicata negli ultimi periodi. Molto probabilmente si tratterà di un sensore da 50 megapixel ma l’azienda non si è ancora espressa a riguardo.

Tenendo conto di quanto riferito dal portale Sammobile, la fotocamera avrà delle dimensioni incredibili e sarà destinata a uno smartphone prodotto da Vivo. Quest’ultimo dispositivo è prossimo al debutto ma la data di lancio non è nota.

Si tratta di uno smartphone con display Super AMOLED LTPO da 6,78 pollici e con frequenza d’aggiornamento a 120 Hz. La batteria avrà una capacità di 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida a 80 W e ricarica wireless a 50 W.

Il comparto fotografico sarà davvero sofisticato: accanto al nuovo sensore prodotto da Samsung vi saranno un sensore ultra grandangolare da 48 o 50 megapixel, un teleobiettivo da 12 megapixel e uno da 8 megapixel. La fotocamera frontale, invece, sarà probabilmente costituita da un sensore fotografico da 44 megapixel. Ad alimentare lo smartphone prodotto da Vivo vi sarà poi un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.