Il sub-brand di Xiaomi, ovvero apportare, si sta preparando per un evento di presentazione ufficiale che si terrà il prossimo 26 aprile 2022. Durante questo evento sembra che sarà annunciato anche il primo smartwatch a marchio Poco, ovvero il nuovo Poco Watch.

Poco sta per presentare ufficialmente il nuovo Poco Watch, ecco le caratteristiche

Il prossimo 26 aprile 2022 sarà annunciato ufficialmente il nuovo gaming phone Poco F4 GT. Tuttavia, come già accennato, durante questo evento sarà svelato anche il primo smartwatch del marchio cinese Poco.

Il nuovo wearable si chiamerà Poco Watch e potrà vantare una scheda tecnica niente male. In realtà, come da tradizione di Xiaomi, sembra che ci troveremo di fronte ad un re-branded di un altro dispositivo questa volta a marchio Redmi, ovvero del Redmi Watch 2. Secondo quanto è emerso in questi giorni, infatti, il design e le specifiche sono i medesimi tra i due.

Riassumendo, sappiamo che Poco Watch sarà caratterizzato dalla presenza di un quadrante di forma quadrata. Ci troveremo di fronte ad un display AMOLED con una diagonale da 1.6 pollici con una risoluzione pari a 360 x 320 pixel e con i bordi leggermente curvi, mentre il cinturino sarà in silicone e sarà disponibile nelle colorazioni nero, blu e avorio. Il dispositivo avrà una batteria da 225 mAh, sarà impermeabile fino a 5 ATM ed avrà vari sensori per monitorare il battito cardiaco e il livello di ossigenazione del sangue. Lo smartwatch misurerà 39,1 x 34,4 x 9,98 mm.

Quello che resta da capire è il prezzo a cui deciderà di venderlo l’azienda. Vi ricordiamo che Redmi Watch 2 è stato distribuito in Cina ad un prezzo di circa 54 euro al cambio attuale.