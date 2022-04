A fine marzo Sony ha svelato l’attesa rimodulazione dei suoi servizi, con il nuovo PlayStation Plus che va ad inglobare PlayStation Now.

In questo modo andrà anche a semplificare l’offerta e tre diversi piani di abbonamento tra cui scegliere. Sapevamo già che i cambiamenti sarebbero diventati effettivi a partire da giugno, ma fino ad oggi non avevamo ancora una data.

PlayStation Plus: ecco la data di lancio in Italia

Solo qualche ora fa Sony Interactive Entertainment ha annunciato che il nuovo PlayStation Plus sarà disponibile in Europa, e dunque anche in Italia, a partire dal 22 giugno 2022. Più nel dettaglio, quello europeo sarà l’ultimo mercato a essere interessato dal cambiamento, che sarà introdotto nei mercati asiatici, tranne in Giappone, già il 23 maggio, poi dall’1 giugno anche in Giappone e il 13 giugno invece in Nord e Sud America.

Vi ricordiamo che esistono diversi tipi di abbonamento, un esempio è il PlatyStation Plus Essential che offre gli stessi vantaggi attualmente disponibili per gli abbonati di PlayStation Plus al prezzo di 8.99 euro al mese, 24.99 euro ogni tre mesi o 59.99 euro all’anno. L’abbonamento PlayStation Plus Extra invece offre un catalogo che include fino a 400 dei giochi per PS4 e PS5 più divertenti al prezzo di 13.99 euro al mese, 39.99 ogni tre mesi o 99.99 euro all’anno.

Infine troviamo il PlayStation Plus Premium che include fino a 340 giochi aggiuntivi, un catalogo di grandi classici, disponibili sia in streaming che tramite download, dalle generazioni originali di PlayStation, PS2 e PSP e molti altri vantaggi a 16.99 euro al mese, 49.99 euro ogni tre mesi oppure 119.99 euro all’anno.