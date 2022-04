Gli italiani che hanno conti risparmi presso le principali banche devono prestare molta attenzione. Anche se gli istituti di credito hanno messo a disposizione del pubblico importanti strumenti di difesa, i tentativi di raggiri sono sempre dietro l’angolo. Le truffe della rete non sono legate solo a carte di credito e carte di debito, ma anche ai metodi di pagamento online, tra cui spicca PayPal.

PayPal, le truffe che portano ad una perdita dei propri risparmi

PayPay nel corso di questi anni si è accreditato come la piattaforma di riferimento per gli acquisti online. I clienti scelgono sempre di più questa tecnologia per effettuare acquisti online, grazie alla funzione che non prevede la condivisone di dati per carte di credito e carte di debito.

Le truffe degli hacker però non si fermano nemmeno dinanzi alle tecnologie di PayPal in campo di sicurezza. Gli hacker, infatti, inviano SMS e mail fasulli anche ai clienti di PayPal, sempre con la promessa di accrediti sul conto virtuale.

Questi messaggi, corredati con tanto di link, non garantiscono alcun genere di accredito, ma bensì aprono le porte ad una serie di truffe.

I clienti che effettuano anche un solo click su queste mail mettono a rischio la proprietà delle credenziali dei conti PayPal. In caso di condivisione forzata dei conti PayPal, gli hacker potrebbero effettuare acquisti sul web e quindi intaccare i risparmi presenti sui conti correnti e anche sulle carte di credito associate al conto virtuale.

Attraverso questi tentativi di truffa già molte persone in passato hanno perso gran parte dei loro risparmi online.