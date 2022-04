Mediaworld asseconda le tantissime richieste dei consumatori nazionali, mediante il lancio di una campagna promozionale con la quale potersi confrontare, nel tentativo di accedere ai migliori prodotti in circolazione, spendendo sempre meno, almeno rispetto al listino attuale.

Il volantino riprende tutto quanto di buono visto nelle scorse settimane, proponendosi come validissima alternativa alle campagne di Unieuro, data difatti la presenza di prezzi sempre più bassi e convincenti. Va ricordato, inoltre, che è prevista la commercializzazione anche sul sito ufficiale, in modo da essere sicuri di poter ricevere la merce a domicilio, previo pagamento delle spese di spedizione.

MediaWorld: offerte da pazzi solo oggi

Gli sconti attualmente disponibili da Mediaworld spaziano tra le più svariate categorie merceologiche, ed allo stesso tempo, riescono a proporre al pubblico prezzi veramente concorrenziali, pronti a far risparmiare la maggior parte di coloro che vorranno acquistare. Partendo dalla fascia alta, notiamo prima di tutto la presenza dell’eccellente Apple iPhone 13, un modello recentissimo e decisamente costoso, oggi acquistabile a 829 euro (la variante da 128GB).

Per quanto riguarda invece la fascia media dello stesso settore, ecco arrivare soluzioni del calibro di Oppo Find X5 Lite, Oppo Reno6 e Galaxy S21 FE, i cui prezzi non superano i 599 euro richiesti per quest’ultimo. I più economici, infine, sono legati a Galaxy A22, Oppo Find X3 Lite, Galaxy A53, Oppo A94 o A54s. Un volantino ad ogni modo che riserva grandissime sorprese a tutti, se volete conoscerlo da vicino, entrate qui.