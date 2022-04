È arrivata una pericolosa minaccia per tutti i dispositivi Android: il suo nome è Malware Octo ed è pronta ad infettare moltissimi dispositivi. Gli smartphone del “robottino” verde sono eccezionali, tuttavia alcune volte possono risultare vulnerabili ad alcuni attacchi. Alcuni di questi arrivano anche direttamente dal Google Play Store, dove ci sono purtroppo fin troppe app ingannevoli e malevoli che hanno al loro interno delle vere e proprie minacce

Il pericolo più grande è che sul Google Play Store le minacce sono ancora fin troppe e gli hacker esperti sfruttano questo buco presente nel sistema tentando di creare serie problematiche agli utenti. Le tecniche che vengono utilizzano sono sempre più subdole e meschine e pare che la situazione stia prendendo davvero una brutta piega.

Ecco come Malware Octo può corrompere il tuo sistema

All’interno di un’app per Android chiamata “Fast Cleaner” albergava il noto virus. Il tutto suona come una vera e propria beffa, essendo che si dovrebbe trattare di un’applicazione che aiuta gli utenti a pulire lo smartphone da virus e malware di vario tipo. Malware Octo è considerata come un’evoluzione del trojan ExobotCompact, il quale è ormai presente sul web dal 2018. Ovviamente, lo scopo di questi virus è quasi sempre lo stesso: sottrarci dati personali e avere accesso ai nostri conti bancari.

Spesso succede che gli utenti inviino delle segnalazioni alla Polizia Postale per via di truffe, alcune anche molto gravi. Questi virus prendono il controllo del nostro dispositivo e i malviventi a distanza riescono a fare tutto ciò di cui hanno bisogno: rubare dati, intasare la memoria e portare il dispositivo a non funzionare più.

Il modo più efficace e sempre funzionante per evitare di beccarsi dei virus è controllare sempre se ci sono delle mail sospette nella nostra casella. Inoltre, è bene controllare sempre se, dopo che avete notato qualcosa di strano, ci siano anche delle anomalie sui conti correnti. Se il tuo dispositivo è stato infettato, non esitare ad effettuare una formattazione tempestiva! Salva solo ciò che davvero ti serve, come foto, video e documenti, e procedi.