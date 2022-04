Iliad prevede una serie di grandi iniziative nel corso di questa stagione primaverile. La compagnia francese ha ufficializzato da qualche settimane il suo ingresso nel campo della telefonia fissa. Le promozioni per la Fibra ottica, ad oggi, rappresentano già una certezza per i clienti con i suoi costi da ribasso.

Nel campo delle ricaricabili, la migliore occasione di Iliad è data dalla Giga 150. I clienti che scelgono questa ricaricabile avranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 150 Giga per navigare in internet. Il costo previsto per il rinnovo è di soli 9,99 euro.

Iliad, le migliori offerte dopo la Fibra ottica

La Giga 150 non è la sola promozione prevista da Iliad per le iniziative ricaricabile. Gli utenti che scelgono di attivare una SIM con Iliad avranno altre due tariffe a loro disposizione, con la Giga 80 e la Giga 40 in prima linea.

La Giga 80 da qualche settimana a questa parte ha sostituito la Giga 50 nei listini di Iliad. La promozione ha un costo pari a 7,99 euro al mese. Gli utenti che attivano questa ricaricabile avranno chiamate illimitate verso tutti, SMS infiniti e 80 Giga per navigare in internet, con inclusi anche 6 Giga per la connessione in internet dall’estero.

La Giga 80 è una tariffa da affiancare anche alla Giga 40. Il costo della promozione, in merito, è pari a 6,99 euro ogni mese. Gli abbonati che decidono di sottoscrivere questa ricaricabile avranno accesso a consumi senza limiti per le chiamate, messaggi da inviare a tutti i numeri della rubrica e 40 Giga per navigare in internet.