Le nuove offerte proposte da Expert, potrebbero davvero far impazzire gli utenti che da tempo stavano aspettando il momento giusto per accedere a prodotti di qualità, senza spendere cifre particolarmente elevate, almeno per quanto riguarda il mondo della tecnologia.

La campagna promozionale ricalca tutte le precedenti soluzioni della stessa azienda, con riduzioni importanti, applicate in ogni singolo negozio sparso per il territorio, come anche direttamente tramite il sito ufficiale. Quest’ultimo rappresenta indubbiamente la soluzione più comoda a cui affidarsi, sebbene comunque richieda il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio, indipendentemente dalla fascia di prezzo.

Expert: queste offerte sono tra le migliori dell’anno

I prezzi da Expert sono sempre più bassi e convenienti, gli utenti sono veramente felici di avere l’opportunità di mettere le mani su prodotti dalla qualità elevata, senza comunque dover spendere cifre particolarmente alte. I modelli di smartphone effettivamente coinvolti nella campagna, sono tutti legati alla fascia media, richiedendo un esborso complessivo non superiore ai 399 euro.

Tra questi spicca sicuramente l’eccellente Samsung Galaxy S20 FE, acquistabile alla modica cifra di 399 euro, ricordando presentare le medesime specifiche tecniche del Galaxy S20, con l’aggiunta del processore Qualcomm Snapdragon. Gli utenti che invece vorranno cercare di risparmiare al massimo, potranno appoggiarsi su Galaxy A13, Galaxy A12 e Galaxy A52s, tutti acquistabili a prezzi non superiori ai 319 euro. I dettagli della campagna promozionale, sono raccolti per comodità sul sito ufficiale.