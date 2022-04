I prezzi messi a disposizione in questi giorni da euronics, sono letteralmente scandalosi, il risparmio che gli utenti possono effettivamente raggiungere è a livelli mai visti prima d’ora, indipendentemente dalla categoria merceologica coinvolta.

Per accedere ai singoli sconti, ricordiamo non essere necessario recarsi sul sito ufficiale, ma è obbligatorio andare in uno dei tantissimi punti vendita sul territorio nazionale. Questi presentano all’incirca tutti gli stessi sconti, le differenze potrebbero essere minime di socio in socio. I prodotti sono commercializzati alle medesime condizioni, quindi no brand con garanzia di 24 mesi, ed anche acquistabili a rate fisse mensili (superando i 199 euro di spesa).

Euronics: offerte e prezzi bassi su tanti prodotti

Con Euronics gli utenti hanno davvero la possibilità di spendere cifre ridicole sull’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, e non solo. I prezzi sono sempre più bassi e convenienti, pronti a far risparmiare milioni di consumatori sul territorio nazionale.

Portandovi alcuni esempi, ricordiamo essere validi fino al 28 aprile 2022, ecco arrivare Galaxy S20 FE, disponibile finalmente a soli 399 euro, spaziando anche verso gli altrettanto economici Galaxy A22, Galaxy A32, Galaxy A13 o anche Galaxy A52 e A52s. Le alternative ovviamente corrono verso altri brand, come ad esempio Motorola Edge 30 Lite o l’economico Realme C31, mantenendo inalterato il risparmio proposto all’utente finale.

Le offerte del volantino Euronics sono davvero tantissime, non potendole riassumere in un unico articolo, raccomandiamo la lettura delle pagine che trovate al seguente link.