Esselunga segue tutti gli altri rivenditori, ritirando alcuni dei prodotti più a rischio del periodo, parliamo appunto dei rinomati ovetti Kinder, ed anche di alcuni gelati. Il rischio è di incappare nella salmonella, una malattia tutt’altro che piacevole, per questo motivo è necessario prestare la massima attenzione ai lotti specifici comunicati nei punti vendita.

Per andare oltre a questa spiacevole situazione, per cui purtroppo Esselunga può fare davvero ben poco, è stata proposta una nuova interessante campagna promozionale, al cui intero si trovano interessanti smartphone e prodotti di tecnologia in promozione. Il volantino, come al solito del resto, risulta essere disponibile solo ed esclusivamente nei negozi sparsi per il territorio, ma non sul sito ufficiale.

Se volete i codici sconto Amazon gratis sul vostro smartphone, ricordatevi subito di aprire il nostro canale Telegram interamente dedicato.

Esselunga: arrivano ottime offerte

Nuove offerte speciali fanno capolino all’interno dell’ultimo volantino di Esselunga, il focus sulla tecnologia è importante ed interessante, come anche i prezzi finali di vendita lanciati dall’azienda stessa.

Il modello su cui Esselunga ha concentrato la propria attenzione, è lo Xiaomi redmi Note 11, proposto ufficialmente a soli 189 euro, nella variante con 64GB di memoria integrata (comunque espandibile). La scheda tecnica è indubbiamente di alto livello, in quanto parliamo di un prodotto con display da 6,43 pollici di diagonale (un AMOLED di qualità), affiancato da un processore octa-core, nonché comunque da ben 5000mAh di batteria integrata, in grado di garantire una autonomia eccellente. Tutte le offerte e le proposte del periodo, sono ad ogni modo raccolte nelle pagine che trovate sul sito.