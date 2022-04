Coop e Ipercoop ritirano dal mercato, o meglio richiamano, alcuni prodotti già commercializzati, in seguito a segnalazioni preoccupanti, atte a minare la tranquillità dei singoli consumatori. Oltre ai già citati ovetti Kinder, in questi giorni si è molto parlato dei gelati di twix, bounty, Mars e M&M’s, in seguito alla presenza di un maggiore quantitativo di ossido di etilene in uno degli ingredienti utilizzati. Se avete acquistato, uno dei suddetti prodotti, controllate in negozio quali sono i lotti coinvolti.

Oltre a questo, nei giorni correnti le aziende hanno presentato anche un nuovo interessante volantino, con il quale riuscire a spendere poco, godendo di prodotti dalla qualità veramente eccellente. Gli acquisti, se interessati, possono essere completati solo ed esclusivamente nei singoli negozi sul territorio, in nessun modo sarà possibile goderne tramite il sito ufficiale dell’azienda stessa.

Coop e Ipercoop: offerte dai prezzi mai visti

Gli sconti più interessanti legati alla tecnologia di Coop e Ipercoop, abbracciano più che altro uno smartphone, ovvero l’Oppo Find X3 Lite. Il modello in questione è sul mercato da più di un anno, originariamente lanciato a 499 euro, oggi può essere acquistato a 299 euro, godendo ugualmente di ottime prestazioni generali.

Volendo spendere circa 100 euro in più, è comunque presente anche il Galaxy A53, raggiungibile a 399 euro, per finire con i più economici Realme C31 a 89 euro, Galaxy A03 a 149 euro e similari. Indipendentemente dal modello selezionato, ricordiamo comunque che è possibile visionare l’intero volantino, solo a questo indirizzo.