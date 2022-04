Comet è sicuramente una delle realtà del territorio italiano, maggiormente in grado di avvicinare gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, riuscendo nel contempo ad invogliare una spesa ridottissima, godendo ugualmente di una qualità superiore alla media.

Il volantino che tutti stavano aspettando è finalmente arrivato, risulta essere attivo sull’intero territorio nazionale, ed è anche proposto direttamente sul sito ufficiale di Comet. In questo modo gli utenti sono sicuri di avere intere possibilità di risparmio, con scorte sufficienti per ogni esigenza, e sopratutto ricezione gratuita della merce presso il domicilio, nel momento in cui la spesa dovesse effettivamente superare i 49 euro.

Comet: il volantino più ricco di offerte

Offerte al 50% vi aspettano in questi ultimi giorni di Aprile da Comet, scoprendo la campagna promozionale, notiamo la presenza di un elevatissimo quantitativo di sconti decisamente interessanti tra cui è possibile spaziare. Ad esempio la telefonia mobile è attraversata dallo sconto legato all’Apple iPhone 12, il modello dello scorso anno, acquistabile nel periodo a 699 euro, con 128GB di memoria interna.

Molto buone sono anche le riduzioni legate a prodotti da non più di 300 euro, in quanto sono acquistabili Vivo Y72, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Realme 8, Vivo Vy21, Realme 8i, Vivo V21 o anche TCL 20L+. Un quantitativo decisamente elevato, impreziosito poi dalla presenza di tantissime altre alternative legate a categorie merceologiche completamente differenti. Se volete i dettagli della campagna promozionale, non dovete fare altro che recarvi sul sito ufficiale.